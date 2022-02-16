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20:52 16.02.2022

Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ про визнання "Л/ДНР" - Кулеба

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Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ про визнання "Л/ДНР" - Кулеба

Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ про визнання "Л/ДНР", закликає розглянути це на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей 17 лютого, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ щодо визнання т. зв. Л/ДНР, яка підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання. Закликаємо розглянути це на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей 17 лютого", - написав Кулеба на своїй сторінці у Twitter у середу ввечері.

Як повідомлялося, 15 лютого Держдума Російської Федерації ухвалила постанову про негайне направлення президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання "незалежності" т. зв. Л/ДНР.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що визнання Росією т. зв. ЛНР і ДНР означатиме свідомий вихід із Мінських домовленостей і завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню.

 

Теги: #оон #заклик #радбез
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