Шмигаль вітає рішення Європарламенту щодо надання макрофінансової допомоги Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вітає рішення Європейського парламенту щодо надання макрофінансової допомоги Україні у розмірі €1,2 млрд.

"Вітаю рішення Європарламенту про надання макрофінансової допомоги Україні у розмірі €1,2 млрд. ЄС ще раз демонструє свою єдність, непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та економічної і фінансової стабільності. Друзі пізнаються у біді", - написав він на своїй сторінці у Twitter.

Раніше Європейський парламент проголосував "за" пропозицію Європейської комісії надати Україні нову макрофінансову допомогу у розмірі 1.2 млрд. євро.

Відповідний результат голосування було оголошено у середу в Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європарламенту. Проголосувало 694 депутати, з яких "За" – 598, "проти" – 55, решта – утрималися.