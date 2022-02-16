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18:03 16.02.2022

Лідери Європарламенту ухвалили заяву на підтримку України

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Лідери Європарламенту ухвалили заяву на підтримку України

Лідери Європейського парламенту ухвалили заяву у зв'язку із ситуацією в Україні, засудивши безпрецедентну військову агресію з боку Росії та вимагаючи від РФ виведення військ з українського кордону в повному обсязі.

Текст заяви, ухваленої Конференцією президентів, до якої входять президент Європарламенту та лідери політичних груп, оприлюднено у середу.

"Україна стоїть перед загрозою безпрецедентної військової агресії з боку Російської Федерації. Це не лише загроза безпеці України та безпеці її народу. Це також загроза процвітаючому демократичному та економічному розвитку України, міжнародному порядку, заснованому на правилах, та безпеці Європи загалом", - заявили лідери Європарламенту.

У зв'язку з цим вони засудили нарощування російської військової могутності в Україні та довкола неї та загрозу військової агресії проти України.

"Це нарощування військової могутності на кордоні з Україною, у Білорусі, у незаконно анексованому Криму, у Чорному морі, а також у невизнаних сепаратистських утвореннях Донецька та Луганська є прямою загрозою безпеці України", - наголосили лідери, нагадавши, що загроза застосування сили суперечить Статуту ООН та основним принципам міжнародного права.

"Ми єдині у своїй вимозі, щоб Російська Федерація припинила свою військову погрозу та спроби дестабілізації і негайно та в повному обсязі вивела свої сили та військову техніку від кордонів України до місць початкової дислокації", - заявили вони.

Лідери Європарламенту знову констатували свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.

"Ми твердо переконані в тому, що вибір будь-якою країною союзників не має бути схвалений третьою країною. Ми підтримуємо дипломатичні зусилля європейських лідерів щодо розрядження напруженості і закликаємо Росію зробити свій внесок у негайну деескалацію", - наголошується у заяві.

Крім того, лідери Європарламенту підтвердили твердий намір підтримати "рішучу відповідь, якщо Росія продовжить не дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань і нападе на Україну".

"Ми знову звертаємося до Ради Європейського Союзу із закликом залишатися готовими до якнайшвидшого ухвалення суворих економічних та фінансових санкцій проти Російської Федерації у тісній співпраці з трансатлантичними партнерами та іншими однодумцями. Такі санкції мають включати виключення Росії із системи SWIFT, індивідуальні санкції стосовно осіб, близьких до президента Росії, та їхніх родин, що тягнуть за собою заморожування фінансових та фізичних активів в ЄС і заборони на поїздки. Ми повторюємо наш заклик до негайної зупинки проекту "Північний потік-2", якщо Росія розпочне атаку на Україну", - деталізували вони.

Лідери Європарламенту висловили "безроздільну солідарність із народом України".

"У трагічному конфлікті на сході України, який був спровокований Росією і підтримується так званими сепаратистами, яких підтримує Росія, вже загинули понад 14 тисяч людей. Ми рішуче відкидаємо безперервні спроби Росії дестабілізувати Україну, включаючи можливе визнання так званих Донецької та Луганської народних республік та перешкоджання просуванню країни на шляху до демократії та процвітання", - йдеться у заяві.

Лідери Європарламенту також запевнили, що залишаються єдиними у прагненні України до демократичних реформ, економічного процвітання та соціального прогресу.

"Ми вважаємо, що ці зусилля заслуговують на найрішучішу підтримку. Тому ми закликаємо ЄС та його держави-члени продовжувати надавати політичну підтримку, економічну допомогу та макрофінансову й технічну допомогу скрізь, де це необхідно, зокрема у сферах, пов'язаних із обороною та безпекою, та розробити довгострокову стратегію підтримки зусиль України у зміцненні стійкості її демократичних інститутів та економіки", - закликали вони.

Крім того, у заяві міститься заклик і до України "зберігати єдність та твердість у своїх комплексних реформах відповідно до зобов'язань, взятих у рамках Угоди про асоціацію з ЄС і поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі".

"Ми закликаємо інститути ЄС підтримувати довгострокову перспективу вступу України до ЄС, що заслуговує на довіру, відповідно до статті 49 Угоди ЄС, як і будь-якої європейської держави, і працювати над прискоренням поступової інтеграції в Єдиний ринок ЄС. Лише українці можуть вирішити, яким шляхом їхня країна піде у майбутнє. Ми підтримуватимемо їхні демократичні права, основні свободи та права людини, а також вибір країни на користь європейського майбутнього в умовах свободи, демократії, миру та безпеки", - запевнили лідери Європарламенту.

Теги: #заява #європарламент #агресія_рф
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