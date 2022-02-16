Наглядова рада "Суспільного" проведе засідання щодо ситуації навколо нацвідбору на "Євробачення-2022" 18 лютого

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) 18 лютого проведе засідання, на якому розгляне ситуацію, що склалася навколо національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022".

Згідно з повідомленням пресслужби Суспільного мовника, позачергове засідання наглядової ради НСТУ відбудеться в п'ятницю, 18 лютого 2022 року.

Серед іншого на порядку денному розгляд ситуації, що склалася навколо національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення".

Раніше повідомлялося, що 16 лютого відбудуться збори оргкомітету національного відбору на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022" щодо участі в конкурсі переможця нацвідбору співачки Аліни Паш.

Як повідомлялося, 12 лютого у Києві відбувся національний фінал відбору на "Євробачення-2022". За результатами конкурсу визначено, що у 2022 році від України на міжнародному пісенному конкурсі виступить виконавиця Аліна Паш із піснею "Тіні забутих предків". Паш отримала 15 балів (8 балів від журі та 7 балів від глядачів). Друге місце посів гурт Kalush Orchestra (6 балів від журі та 8 від глядачів), третє – співак Wellboy (7 балів від суддів та 6 від глядачів). За перемогу у фіналі також боролися: ROXOLANA, Barleben, Michael Soul, Cloudless та Our Atlantic.

Після оголошення переможців через помилку ведучих в оприлюдненні результатів гурт Kalush Orchestra запідозрив "Суспільне" у фальсифікації балів, а також у спілкуванні з журналістами допустив можливість оскарження результатів у суді. Крім того, гурт має намір подати петицію на сайті президента України (з яким саме питанням, поки що невідомо).

Ще один медіаскандал навколо нацвідбору пов'язаний з тим, що Паш нібито порушила умови участі, зокрема у 2015 році відвідувала окупований Крим з порушенням українського законодавства, за що була внесена до бази сайту "Миротворець".

Згідно з правилами нацвідбору, учасник, який претендує представляти Україну на міжнародному конкурсі, не повинен здійснювати концертну діяльність, виступати, брати участь у будь-яких публічних або приватних заходах, організованих державними органами, установами, суб'єктами господарювання країни-агресора після 15 березня 2014 року, та не планує, не робитиме анонсів відповідних виступів, як у період до і під час проведення відбору, так і після відбору до дати фіналу конкурсу, а також не здійснював в'їзду на територію/виїзду з території Криму чи окупованих територій Донецької та Луганської областей з порушенням законодавства України.

У "Суспільному", у свою чергу, заявили, що мовник не має доказів порушення фіналісткою нацвідбору Паш правил відбору. Там запевнили, що Паш надала гарантії, що не порушувала законодавства України та вимог конкурсу: виступ у 2015 році був на приватному заході українців у Криму, а перетин кордону відбувався з боку України. Також було оприлюднено відповідну відповідь Держприкордонслужби, яку телерадіокомпанії передала артистка. Пізніше "Суспільне" просило Держприкордонслужбу перевірити справжність цього документа, а також наголосило, що не підписуватиме угоди про участь у "Євробаченні" з переможницею нацвідбору до завершення перевірки. У Держприкордонслужбі заявили, що оприлюднену довідку відомство нікому не видавало.

Сама співачка після фіналу під час спілкування з журналістами заявила, що не порушувала державного кордону України, а також не виступала на концертах у Росії.

Крім того, у "Суспільному" наступного дня після нацвідбору пояснили причини та попросили вибачення за технічні проблеми під час прямого ефіру, а також запевнили в достовірності результатів конкурсу.

У 2021 році на "Євробаченні" Україну представляла електро-фолкгурт Go_A, який посів п'яте місце у фіналі конкурсу.

У 2019 році Україна не брала участі у конкурсі у зв'язку із суспільною критикою співачки Maruv через її виступ у РФ. Національна суспільна телерадіокомпанія та переможниця Національного відбору-2019 відмовилися підписувати контракт.

"Євробачення-2022" відбудеться в Турині (Італія). Півфінали відбудуться 10 та 12 травня, Україна виступить у першому. Фінал конкурсу відбудеться 14 травня.