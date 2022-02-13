Події

06:49 13.02.2022

Співачка Аліна Паш виступить від України на Євробаченні-2022 в Італії

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Співачка Аліна Паш виступить від України на Євробаченні-2022 в Італії

У 2022 році від України на Євробаченні виступить реп-виконавиця Аліна Паш із піснею "Тіні забутих предків".

Паш отримала 15 балів – 8 балів від журі та 7 балів від глядачів.

Друге місце посів гурт Kalush Orchestra (6 балів від журі та 8 від глядачів), третє – співак Wellboy (7 балів від суддів та 6 - від глядачів).

"Євробачення-2022" відбудеться у Турині (Італія). Півфінали – 10 та 12 травня, Україна виступить у першому. Фінал конкурсу відбудеться 14 травня.

Фінал відбору транслював телеканал UA: ПЕРШИЙ на всіх платформах: телебаченні, діджитал і радіо.

Як повідомлялося, фінал відбору на "Євробачення-2022" відбувся о 18.30 у суботу, 12 лютого.

 

 

Теги: #україна #євробачення2022
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