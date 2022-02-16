Мінінфраструктури розпочало капремонти на судноплавних шлюзах Дніпра

В Україні розпочинається масштабна програма відновлення річкової інфраструктури, яка дасть змогу відродити судноплавство на основних річках, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Цього року стартувало "Велике будівництво" на річках. Наразі вже розпочалися капітальні ремонти на судноплавних шлюзах Дніпра. На завершальній стадії роботи з модернізації пункту управління Київського шлюзу. Надалі ми плануємо виконати капітальний ремонт на інших п'яти дніпровських шлюзах", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

За словами Кубракова, важливі базові умови для розвитку річкової інфраструктури створює законопроект №5090, ухвалений Верховною Радою у вівторок, 15 лютого.

Згідно з документом, основним інструментом відновлення судноплавства стане Державний фонд внутрішніх водних шляхів. Він створюється за принципом дорожнього фонду, який, на переконання міністра, довів свою ефективність під час реалізації президентської програми "Велике будівництво".

"Ми обрали саме цей шлях, спираючись на успішний досвід функціонування Дорожнього фонду. Багаторічне ігнорування потреби саме річкової інфраструктури та судноплавства потребує системного підходу з боку держави, а також довгострокового планування", - пояснив Кубраков.

Серед перспективних проектів він назвав також будівництво другої гілки Каховського шлюзу, для якого вже готується попереднє техніко-економічне обґрунтування проекту, а також реконструкцію трикамерної гілки Запорізького судноплавного шлюзу.

Для ефективнішого управління судноплавством на основних річках України також буде здійснено адміністративні зміни.

Так, на базі ДП "Укрводшлях" планується створити єдине підприємство з обслуговування та розвитку річкової інфраструктури. Воно відповідатиме, зокрема, за лоцманське проведення та навігаційне забезпечення.