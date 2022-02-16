В Україні найближчими днями утримається тепла погода, пройдуть дощі

Тепла вітряна погода з опадами очікується в Україні у найближчі дві доби, повідомляє Укргідрометцентр у середу.

У четвер, 17 лютого, вночі в усій Україні без опадів, місцями туман. Зранку, вдень у західних, північних та центральних областях пройде дощ, у Карпатах значні опади. На решті території – без опадів.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, уночі в західній частині, вдень пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, у південній частині 10-15° тепла, у Карпатах уночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Києві у ніч на четвер без істотних опадів, температура 1-3° тепла; вдень дощ, пориви західного вітру 15-20 м/с; температура 6-8° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, за весь час метеорологічних спостережень у Києві 17 лютого найвища температура була +11,1 °С у 1974 році, найнижча -21,8 °С у 1892 році.

У п'ятницю, 18 лютого, у всій Україні очікується невеликий дощ, уночі місцями із мокрим снігом, у східній частині країни - помірні опади. У північно-східній частині та в Карпатському регіоні вночі та вранці місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Температура повітря вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла, у південній частині 9-14° тепла.

У Карпатах уночі значні опади, удень невеликий сніг; температура повітря вночі та вдень 1-6° морозу.

У Києві у п'ятницю невеликий дощ, уночі місцями із мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 6-8° тепла.