У Німеччині можуть скасувати більшість коронавірусних обмежень до 20 березня

Канцлер ФРН Олаф Шольц і глави урядів федеральних земель Німеччини, як очікується, розглянуть пропозиції про зняття більшості обмежень через COVID-19 до 20 березня, повідомляє агентство Associated Press.

В останні кілька днів у Німеччині почала знижуватися захворюваність коронавірусом, проте загалом вона все ще тримається на досить високому рівні порівняно з показниками, зафіксованими до хвилі штаму "омікрон".

Деякі європейські країни раніше вже почали пом'якшувати обмеження, впроваджені раніше для стримування поширення коронавірусу.

Згідно з даними порталу Worldometers, за час пандемії у ФРН зафіксували понад 12,7 млн випадків COVID-19, більше ніж 120 тис. із них мали летальні наслідки.