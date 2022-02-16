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08:41 16.02.2022

Спікер Ради: Ми розглядаємо шлях до НАТО або об'єднаної Європи як додому

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Спікер Ради: Ми розглядаємо шлях до НАТО або об'єднаної Європи як додому

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив про незмінність євроінтеграційного та євроатлантичного курсу України.

"Ми знаємо свій шлях. НАТО, ЄС – це той маяк, який світить Україні. Ми тримаємо щоденний курс у цьому напрямку. І жодна хвиля – чи то інформаційно-пропагандистська, чи морально-психологічна, чи збройна – не здатна збити нас із цього курсу", - сказав він під час "Марафону єднання" на українських телеканалах у середу.

"Ми розглядаємо шлях до НАТО чи об'єднаної Європи як шлях додому", - наголосив спікер Ради.

Стефанчук заявив, що Україна не робить ставку на силовий сценарій. "Ми робимо ставку на дипломатію, але фундаментом дипломатії має бути надійна дипломатія, і таку дипломатію ми забезпечуємо всі разом", - сказав він.

 

 

Теги: #рада #євроінтеграція
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