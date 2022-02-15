ПриватБанк відновив роботу після DDoS-атак

Державний ПриватБанк (Київ) відновив роботу мобільних застосунків після перебоїв у роботі протягом кількох годин через DDoS-атаки, повідомила пресслужба банку у вівторок увечері.

"ПриватБанк відновив стабільну роботу "Приват 24", доступ до якого був тимчасово обмежений унаслідок масової DDoS-атаки", – йдеться в повідомленні.

Водночас сайт Ощадбанку все ще не запускається.

Як повідомлялося, клієнти державних ПриватБанку та Ощадбанку у вівторок повідомляли про перебої в роботі мобільних застосунків. Зокрема, були проблеми із запуском програми та проведенням платежів.

DDoS-атака - це цілеспрямований потік трафіку на певний онлайн-ресурс із метою вивести його з ладу.

Згідно зі статистикою Національного банку України, на 1 січня 2022 року за розміром загальних активів ПриватБанк посідав у рейтингу перше місце (582,851 млрд грн), а Ощадбанк – друге (249,938 млрд грн) серед 71 банку, що діяв у країні.