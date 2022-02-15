Події

18:26 15.02.2022

В Україні спостерігаються збої в роботі офіційного сайту Міноборони та ЗСУ, а також сервісів двох держбанків

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В Україні спостерігаються збої в роботі офіційного сайту Міноборони та ЗСУ, а також сервісів двох держбанків

В Україні у вівторок увечері почали спостерігатися перебої в роботі офіційного сайту Міністерства оборони та Збройних сил України, а також мобільних застосунків і сервісів двох державних банків – ПриватБанку та Ощадбанку.

Так, станом на 18:15 під час спроби перейти на сайт українського оборонного відомства (https://www.mil.gov.ua/) користувачі отримують повідомлення "сторінка недоступна" і "не вдається отримати доступ до сайту". Такий самий результат користувачі отримують під час спроби перейти на сайт Збройних сил України (https://www.zsu.gov.ua/).

Крім того, клієнти державних ПриватБанку та Ощадбанку повідомляють про перебої в роботі мобільних застосунків. Зокрема, помічено проблеми з запуском програми та проведенням платежів.

Зі свого боку пресслужба ПриватБанку заперечує наявність перебоїв у роботі банку й називає повідомлення про них "дезінформаційними".

"ПриватБанк реєструє звернення клієнтів щодо дезінформаційних повідомлень про перебої в роботі банку. Ця інформація неправдива і вводить в оману наших клієнтів. ПриватБанк працює в стандартному режимі та ставить безпеку й донесення правдивої інформації своїм клієнтам на перше місце", – йдеться в повідомленні банку.

В Ощадбанку заявили, що вже "усувають неполадки".

"Ощадбанк виконує перевірку систем і підключає додаткові сервери, тому деякі наші сервіси можуть тимчасово працювати в обмеженому режимі. Просимо вибачення за можливі незручності. Ми наполегливо працюємо над тим, щоб для всіх користувачів наші сервіси працювали безперебійно", – повідомила пресслужба банку агентству "Інтерфакс-Україна".

Теги: #банки #міноборони #зсу #перебої #сайти
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