Держприкордонслужба не видавала Аліні Паш довідку про законність перетину нею адмінмежі з Кримом

Державна прикордонна служба заявляє, що не видавала довідку про законність перетину переможницею національного відбору на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022" Аліною Паш адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом, яку артистка передала суспільному мовнику.

"Державна прикордонна служба проаналізувала інформацію, що була поширена Суспільним мовником України про документ, який начебто надала ДПСУ фізичній особі для представлення в рамках відбору на "Євробачення". Нам не відомо, який саме документ опублікований мовником, адже підрозділи Держприкордонслужби такого не створювали й під таким номером нікому не надавали", - сказав агентству "Інтерфакс-Україна" спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у вівторок.

За його словами, відомство також отримало офіційне звернення від Національної суспільної телерадіокомпанії України щодо підтвердження створення такого документа, й найближчим часом мовник отримає відповідь.

У свою чергу голова наглядової ради НСТУ Світлана Остапа на своїй сторінці у Facebook написала, що найближчими днями наглядова рада збирається на позачергове засідання, "щоб розглянути ситуацію, що склалася навколо нацвідбору на "Євробачення".

Як повідомлялося, 12 лютого у Києві відбувся національний фінал відбору на "Євробачення-2022". За результатами конкурсу визначено, що у 2022 році від України на міжнародному пісенному конкурсі виступить виконавиця Аліна Паш із піснею "Тіні забутих предків". Паш отримала 15 балів – 8 балів від журі та 7 балів від глядачів. Друге місце посів гурт Kalush Orchestra (6 балів від журі та 8 від глядачів), третє – співак Wellboy (7 балів від суддів та 6 - від глядачів). За перемогу у фіналі також боролися Roxolana, Barleben, Michael Soul, Cloudless та Our Atlantic.

Після оголошення переможців через помилки ведучих в оприлюдненні результатів гурт Kalush Orchestra запідозрив "Суспільне" у фальсифікації балів, а також під час спілкування з журналістами заявив про можливість оскарження результатів у суді. Крім того, гурт має намір подати петицію на сайті президента України (з яким саме питанням - поки що не відомо).

Ще один медіа-скандал навколо нацвідбору пов'язаний із тим, що переможниця конкурсу Аліна Паш нібито порушила умови участі, зокрема у 2015 році відвідувала окупований Крим, порушуючи українське законодавство, за що її було внесено в базу сайту "Миротворець".

Відповідно до правил нацвідбору, учасник, який претендує на право представляти Україну на міжнародному конкурсі, не повинен здійснювати концертну діяльність, виступати, брати участь у будь-яких публічних чи приватних заходах, організованих державними органами, установами, суб'єктами господарювання країни-агресора після 15 березня 2014 року і не планує, не проводитиме анонсів відповідних виступів як у період до та під час проведення відбору, так і в період після відбору до дати фіналу конкурсу, а також не здійснював в'їзд на територію/виїзд з території Криму чи окупованих територій Донецької та Луганської областей із порушенням законодавства України.

У "Суспільному", у свою чергу, заявили, що мовник не має доказів порушення фіналісткою нацвідбору Паш правил відбору. Там запевнили, що Паш надала гарантії, що не порушувала законодавство України та вимоги конкурсу: виступ у 2015 році був на приватному заході українців у Криму, а перетин кордону відбувався з боку України. Також було опубліковано відповідь Держприкордонслужби, яку телерадіокомпанії передала артистка.

Також сама співачка після фіналу в спілкуванні з журналістами заявила, що не порушувала державного кордону України, а також не виступала на концертах у Росії.

Крім того, на "Суспільному" наступного дня після нацвідбору пояснили причини та вибачилися за технічні проблеми під час прямого ефіру, а також запевнили в достовірності результатів конкурсу.

У 2021 на "Євробаченні" Україну представляв електро-фолькгурт Go_A, який посів п'яте місце у фіналі конкурсу.

У 2019 році Україна не брала участі у конкурсі у зв'язку з критикою у суспільстві співачки Maruv через її виступ у РФ. Національна суспільна телерадіокомпанія та переможниця національного відбору-2019 відмовилися підписувати контракт.

"Євробачення-2022" відбудеться у Турині (Італія). Півфінали пройдуть 10 та 12 травня, Україна виступить у першому. Фінал конкурсу відбудеться 14 травня.