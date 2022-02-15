Монастирський закликає українців не реагувати на фейки та апокаліптичні новини в соцмережах

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський просить українців не реагувати на апокаліптичні новини, які розганятимуться в соціальних мережах.

"Шановні українці! Сьогодні буде критичний день із точки зору появи сотень фейків і неправдивих повідомлень, метою яких буде нагнітання страху й паніки серед нас. У соцмережах розганятимуться апокаліптичні новини на будь-який смак", - сказав міністр у відеозверненні, оприлюдненому у вівторок на сайті МВС.

За його словами, поліцейські, нацгвардійці, рятувальники, прикордонники звертаються до українців із проханням не підігрівати паніку й запевняють: "Ми захищаємо, а не панікуємо".

У відеозверненні міністра міститься ролик, у якому співробітники різних структур МВС наголошують, що вони виконують свою роботу для захисту громадян України, готові протидіяти будь-яким загрозам і закликають українців бути спокійними та стриманими.