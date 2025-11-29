Кількість постраждалих в Києві зросла до 16, рятувальники врятували 8 осіб – МВС України
Внаслідок нічної атаки росіян на Київ поранені 16 людей, серед них дитина, двоє загинули. Рятувальники врятували 8 осіб, у тому числі дитину та маломобільну людину, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
Крім того, було пошкоджено житлові будинки в кількох районах.
Так, в Шевченківському районі в результаті удару сталася пожежа в 14-поверхівці, 1 постраждалий, загоряння ліквідовано. В Солом’янському районі пошкоджені 25- і 17-поверхові будинки, 2 постраждалих
В Святошинському районі зафіксовано влучання в 3-поверховий будинок: 1 загиблий, врятована дитина; ще одна адреса – пожежа в приватному будинку.
В Дніпровському районі була частково зруйнована 10-поверхівка, врятовано 3 людей. В Дарницькому районі сталася пожежа після падіння ракети біля 9-поверхівки: 1 загиблий, 6 поранених; також пошкоджені авто біля ТЦ.
В Оболонському районі сталася пожежа в приватному будинку, в Голосіївському – загоряння гаражів після падіння уламків.