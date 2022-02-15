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15:02 15.02.2022

МЗС: Позиція України незмінна – визнання Росією так званих Л/ДНР означатиме свідомий вихід із Мінських домовленостей

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МЗС: Позиція України незмінна – визнання Росією так званих Л/ДНР означатиме свідомий вихід із Мінських домовленостей

Визнання Росією "ЛНР" і "ДНР" означатиме свідомий вихід із Мінських домовленостей і завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"У зв'язку з ухваленням у Держдумі Російської Федерації постанови про звернення до президента РФ щодо визнання т. зв. Л/ДНР заявляємо про таке. Позиція України залишається незмінною: визнання Росією т. зв. Л/ДНР означатиме свідомий вихід із Мінських домовленостей", - сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Він наголосив, що такий крок завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого зараз активно працюють Україна та її партнери.

"Визнання т. зв. Л/ДНР не матиме жодних правових наслідків. Росії не вдасться видати російську окупаційну адміністрацію на тимчасово окупованих територіях у Луганській та Донецькій областях за "незалежні суб'єкти", як і приховати свою участь як сторони збройного конфлікту" на Донбасі. Однак підтримка президентом Росії постанови Держдуми РФ матиме набагато ширші руйнівні наслідки для міжнародного правопорядку та глобальної архітектури безпеки", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що тому Росія має вибір: або йти шляхом деескалації та дипломатичного діалогу, або відчути на собі рішучу консолідовану відповідь міжнародної спільноти.

"Закликаємо Москву зайняти конструктивну позицію для досягнення прогресу в рамках наявних переговорних форматів. Інакше Росія нестиме повну відповідальність за руйнування Мінських домовленостей та процесу мирного врегулювання збройного конфлікту", - сказав речник МЗС.

Теги: #мзс #мінські_угоди
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