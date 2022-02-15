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14:57 15.02.2022

Рішення Держдуми щодо "Л/ДНР" сприяє руйнуванню Мінських домовленостей - Арахамія

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Рішення Держдуми щодо "Л/ДНР" сприяє руйнуванню Мінських домовленостей - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що рішення Державної думи про звернення до президента Російської Федерації щодо визнання так званих ЛНР/ДНР сприяє руйнуванню Мінських домовленостей.

"Уже лише постановка питання про визнання окупаційних структур російським парламентом доводить, що саме російська сторона весь цей час працювала на руйнування переговорного процесу про війну на Донбасі. Фактично ми можемо говорити, що спроби визнати так звані Л/ДНР - це очевидний та обдуманий крок Росії на руйнування "Мінська", за який точно має бути відповідальність", - сказав Арахамія агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За його словами, демократичний світ бачить, що відбувається, і "наші дипломати вже роз'яснюють ситуацію партнерам".

Голова фракції звернув увагу, що Держдума проголосувала "за цю нікчемну ухвалу в той момент, коли канцлер Німеччини прибув на переговори до російського президента, тому це мало вигляд чіткого приниження Німеччини, яка виступає посередником у "нормандському форматі".

Як повідомлялося, 15 лютого Держдума Російської Федерації на засіданні ухвалила постанову про негайне направлення президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих Донецької та Луганської народних республік (ДНР і ЛНР).

Теги: #ордло #арахамія
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