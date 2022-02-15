СБУ викрила українця, який розповсюджував проросійські фейки у ЗМІ та соцмережах

Служба безпеки України викрила громадянина України, який розповсюджував вигідні РФ фейкові матеріали у ЗМІ та соціальних мережах, а також організував акції за заздалегідь підготовленим сценарієм російських кураторів, повідомляє пресслужба СБУ.

"Співробітники СБУ встановили, що громадянин, який позиціонував себе "журналістом" та "лідером думок", погодився на співпрацю з представниками РФ. Інструкції зловмисник отримував електронними каналами зв'язку, а оплату - через заборонені електронні гаманці. Так званий журналіст регулярно звітував перед своїми кураторами через спеціально створений Telegram-канал", - йдеться у повідомленні СБУ, текст якого розміщено у вівторок на сайті відомства.

У СБУ наголошують, що дії цієї людини мали розхитати внутрішньополітичну обстановку в Україні, створити "необхідну інформаційну картинку".

За інформацією відомства, "журналіст" отримував вказівки нав'язувати прокремлівський погляд на події в Україні, маніпулювати громадською думкою українців, насамперед напередодні важливих міжнародних зустрічей із країнами-партнерами.

"Зокрема, він неодноразово виступав в ефірах російських та українських телеканалів, які наразі перебувають під санкціями, і просував ідею про нібито перебування України під зовнішнім управлінням, відкрито обвинувачував українських військових в обстрілі мирного населення", - уточнюється у повідомленні.

Слідство також встановило, що зловмисник регулярно виїжджав за кордон для особистих зустрічей із російськими кураторами - обговорював деталі "інформкампаній" і переводив у готівку фінансування злочинних акцій.

У СБУ повідомляють, що надалі куратори зосередили його на дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.

"Він почав організовувати фейкові протестні акції у столиці. Для цього, зокрема, наймав для "масовки" людей, які мають імітувати соціальне невдоволення чинною владою. Останнє задавання "медійника" - розпочати збір підписів за імпічмент чинного президента. Зловмисник погодився за грошову винагороду" підробити понад мільйон підписів нібито від імені українців", - наголошується в повідомленні.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про Івана Росаду.

Співробітники СБУ затримали зловмисника, йому повідомлено про підозру за ст. 111 КК України (державна зрада).

Викрили зловмисника співробітники Департаменту захисту національної державності та слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.