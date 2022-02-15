Події

10:40 15.02.2022

СБУ викрила українця, який розповсюджував проросійські фейки у ЗМІ та соцмережах

2 хв читати
СБУ викрила українця, який розповсюджував проросійські фейки у ЗМІ та соцмережах

Служба безпеки України викрила громадянина України, який розповсюджував вигідні РФ фейкові матеріали у ЗМІ та соціальних мережах, а також організував акції за заздалегідь підготовленим сценарієм російських кураторів, повідомляє пресслужба СБУ.

"Співробітники СБУ встановили, що громадянин, який позиціонував себе "журналістом" та "лідером думок", погодився на співпрацю з представниками РФ. Інструкції зловмисник отримував електронними каналами зв'язку, а оплату - через заборонені електронні гаманці. Так званий журналіст регулярно звітував перед своїми кураторами через спеціально створений Telegram-канал", - йдеться у повідомленні СБУ, текст якого розміщено у вівторок на сайті відомства.

У СБУ наголошують, що дії цієї людини мали розхитати внутрішньополітичну обстановку в Україні, створити "необхідну інформаційну картинку".

За інформацією відомства, "журналіст" отримував вказівки нав'язувати прокремлівський погляд на події в Україні, маніпулювати громадською думкою українців, насамперед напередодні важливих міжнародних зустрічей із країнами-партнерами.

"Зокрема, він неодноразово виступав в ефірах російських та українських телеканалів, які наразі перебувають під санкціями, і просував ідею про нібито перебування України під зовнішнім управлінням, відкрито обвинувачував українських військових в обстрілі мирного населення", - уточнюється у повідомленні.

Слідство також встановило, що зловмисник регулярно виїжджав за кордон для особистих зустрічей із російськими кураторами - обговорював деталі "інформкампаній" і переводив у готівку фінансування злочинних акцій.

У СБУ повідомляють, що надалі куратори зосередили його на дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.

"Він почав організовувати фейкові протестні акції у столиці. Для цього, зокрема, наймав для "масовки" людей, які мають імітувати соціальне невдоволення чинною владою. Останнє задавання "медійника" - розпочати збір підписів за імпічмент чинного президента. Зловмисник погодився за грошову винагороду" підробити понад мільйон підписів нібито від імені українців", - наголошується в повідомленні.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про Івана Росаду.

Співробітники СБУ затримали зловмисника, йому повідомлено про підозру за ст. 111 КК України (державна зрада).

Викрили зловмисника співробітники Департаменту захисту національної державності та слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Теги: #сбу #соцмережі #фейки
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:44 15.02.2022
СБУ розпочинає контрдиверсійні навчання в Харківській області, які триватимуть до початку березня

СБУ розпочинає контрдиверсійні навчання в Харківській області, які триватимуть до початку березня

09:02 14.02.2022
У СБУ розцінюють нагнітання паніки в Україні як хвилю гібридної війни

У СБУ розцінюють нагнітання паніки в Україні як хвилю гібридної війни

16:17 11.02.2022
П'ятеро копачів бурштину дістали вогнепальні поранення у зіткненні зі співробітниками СБУ на Рівненщині

П'ятеро копачів бурштину дістали вогнепальні поранення у зіткненні зі співробітниками СБУ на Рівненщині

17:56 10.02.2022
У Києві та Київській області викрили групу тітушків, завербовану російськими спецслужбами для вчинення низки провокацій і диверсій на території РФ

У Києві та Київській області викрили групу тітушків, завербовану російськими спецслужбами для вчинення низки провокацій і диверсій на території РФ

13:46 10.02.2022
У Кривому Розі відбуваються навчання СБУ, біля мерії здійснили плановий вибух

У Кривому Розі відбуваються навчання СБУ, біля мерії здійснили плановий вибух

09:55 10.02.2022
У Києві затримано завербованого білоруськими держструктурами агента, який намагався підпалити автомобіль - СБУ

У Києві затримано завербованого білоруськими держструктурами агента, який намагався підпалити автомобіль - СБУ

07:25 10.02.2022
Соцмережа Трампа, очікується, розпочне свою роботу наприкінці березня

Соцмережа Трампа, очікується, розпочне свою роботу наприкінці березня

16:43 09.02.2022
СБУ запобігла рейдерському захопленню соляного кар'єра на Прикарпатті

СБУ запобігла рейдерському захопленню соляного кар'єра на Прикарпатті

10:24 09.02.2022
СБУ виявила схрон зі зброєю під час контрдиверсійних навчань на Донбасі

СБУ виявила схрон зі зброєю під час контрдиверсійних навчань на Донбасі

12:09 07.02.2022
У Вінниці викрили злочинне угруповання, яке продавало зброю та боєприпаси

У Вінниці викрили злочинне угруповання, яке продавало зброю та боєприпаси

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВР звернулася до міжнародних організацій, урядів та парламентів у зв'язку з ескалацією РФ ситуації з безпеки навколо України

Кулеба: У разі визнання т. зв. Л/ДНР Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей

Індія закликала своїх громадян залишити Україну

Російські військові повідомили про початок повернення підрозділів Західного та Південного військових округів на бази після навчань

В Україні за добу виявили 29 724 нові випадки захворювання на Covid-19, одужали 23 235 людей, 305 померли

ОСТАННЄ

Кулеба: Побачимо відведення військ РФ - повіримо у деескалацію

ВР звернулася до міжнародних організацій, урядів та парламентів у зв'язку з ескалацією РФ ситуації з безпеки навколо України

Кулеба: У разі визнання т. зв. Л/ДНР Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей

Індія закликала своїх громадян залишити Україну

Російські військові повідомили про початок повернення підрозділів Західного та Південного військових округів на бази після навчань

Президент України вшанував пам'ять військовослужбовців, які загинули в боях на території інших держав

До України у вівторок прибуде з візитом глава МЗС Італії

Зеленський подякував Трюдо за надання додаткового пакету фіндопомоги Україні

Міністр оборони США та генсек НАТО обговорили Росію й питання деескалації ситуації навколо України

Харківська облрада збирається на позачергову сесію 16 лютого

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА