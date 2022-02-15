Індія закликала своїх громадян залишити Україну

Посольство Індії продовжує працювати у звичайному режимі, проте закликає своїх громадян розглянути питання про тимчасовий виїзд з України.

"Зважаючи на невизначеність поточної ситуації в Україні, громадяни Індії в Україні, зокрема студенти, чиє перебування не є обов'язковим, можуть розглянути питання про тимчасовий виїзд. Громадянам Індії також рекомендують уникати несуттєвих поїздок до України та всередині України", - йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті посольства Індії в Україні.

Крім того, посольство попросило громадян Індії поінформувати про статус їх перебування в Україні, щоб мати змогу зв'язатися з ними.

"Посольство продовжує працювати в нормальному режимі, щоб надавати всі послуги громадянам Індії в Україні", - зазначається у повідомленні.