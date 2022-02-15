Події

08:20 15.02.2022

В Україні за добу виявили 29 724 нові випадки захворювання на Covid-19, одужали 23 235 людей, 305 померли

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В Україні за добу виявили 29 724 нові випадки захворювання на Covid-19, одужали 23 235 людей, 305 померли

В Україні станом на ранок вівторка зафіксовано 29 724 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію СOVID-19, одужало 23 235 осіб, 305 померло, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 14 лютого в Україні зафіксовано 29 724 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 393, медпрацівників – 884); 59 170 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 227 362 особи, другу дозу – 27 362 особи, додаткову дозу отримали 457 осіб, бустерну дозу – 14 107 осіб. Також за минулу добу госпіталізовано – 1 889 осіб; летальних випадків – 305; одужало – 23 235 осіб", - зазначається в повідомленні на Telegram-каналі відомства.

Днем раніше, 14 лютого за добу виявили 16 993 нові випадки захворювання, 13 лютого, за добу виявили 24 518 нових випадків захворювання, 12 лютого за добу виявили 38 212 нових випадків захворювання, 11 лютого за добу виявили 41 229 нових випадків захворювання на СOVID-19, 10 лютого за добу виявили 41 694 нових випадків захворювання, 9 лютого було виявлено 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 8 лютого зафіксовано 34 353 нові випадки захворювання, 7 лютого за добу виявили 23 378 нових випадків захворювання на СOVID-19, 6 лютого кількість нових випадків коронавірусу сягнула за добу 27 851, 5 лютого за добу виявили 42 533 нові випадки захворювання на СOVID-19, 4 лютого на коронавірус захворіло 43 778 людей, 3 лютого за добу виявили 39 620 нових випадків захворювання на СOVID-19, 2 лютого за добу виявили 35 014 нових випадків захворювання на коронавірус.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 572 417 осіб; одужало – 3 811 630 осіб; летальних випадків - 103 255.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 594 938 осіб, з них отримали першу дозу – 15 594 936 осіб, отримали дві дози – 14 985 576 осіб, отримали додаткову дозу – 24 205 осіб, бустерну дозу – 581 349 осіб. Загалом проведено 31 186 066 щеплень.

 

 

 

Теги: #статистика #україна #коронавірус
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