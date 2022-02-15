Події

07:28 15.02.2022

Глава МЗС Франції вкотре заявив про загрозу ескалації ситуації навколо України

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Глава МЗС Франції вкотре заявив про загрозу ескалації ситуації навколо України

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан назвав "дуже серйозною" ситуацію навколо України.

Він повідомив, що розраховує на дипломатичне вирішення кризи.

"Термінове завдання для всіх – припинити ескалацію", – продовжив глава МЗС.

Ле Дріан заявив, що якщо суверенітет чи територіальна цілісність України будуть поставлені під питання, то будуть масовані санкції щодо Росії.

Напередодні посол Франції у Києві заявив, що Париж не дає поки що рекомендації своїм співвітчизникам, які проживають в Україні, покинути країну. Проте, повідомив міністр закордонних справ, сім'ї персоналу французького посольства, які бажають виїхати з України, можуть це зробити.

"За найменшого серйозного ризику ми ухвалимо негайні рішення", - пообіцяв глава МЗС Франції.

 

 

Теги: #глава #україна #мзс #франція
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