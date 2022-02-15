Глава Пентагону вирушає в турне країнами Європи

Міністр оборони США Ллойд Остін у вівторок має намір провести низку зустрічей із представниками влади та військового керівництва Бельгії, Польщі та Литви, повідомляється в пресрелізі, поширеному міністерством оборони США.

Зокрема, у документі наголошується, що в Бельгії Остін зустрінеться з керівництвом НАТО.

У Польщі Остін проведе зустріч із президентом країни Анджеєм Дудою та міністром оборони Маріушем Блащаком, у рамках якої торкнеться проблем зміцнення двосторонньої співпраці у сфері безпеки та поглиблення партнерства між США та Польщею.

Також Остін відвідає Литву, щоб зустрітися з литовським президентом Гітанасом Науседою, прем'єром Інгрідою Шимоніте та міністром оборони Арвідасом Анушаускасом, щоб підтвердити підтримку країні з боку США.