Кулеба: Завдяки твердій підтримці партнерів Україна перебуває у сильній позиції та готова до будь-яких сценаріїв

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч із послами держав-членів Європейського Союзу в Україні, розпочавши серію брифінгів для акредитованих в Україні дипломатичних представництв, повідомляє пресслужба МЗС України.

"Ваше перебування в Києві в цей критичний для нашої держави час – прояв справжньої солідарності. Наразі надзвичайно важливо об'єднати зусилля, щоб запобігти подальшій екскалації та знизити напругу, а також утримуватися від кроків, які можуть іще більше розхитувати ситуацію", - наголосив Кулеба, висловлюючи подяку за консолідоване рішення Євросоюзу зберігати повноцінну діяльність посольств країн ЄС у Києві.

Окремо міністр також подякував голові представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу за його активні зусилля щодо зміцнення відносин України та Євросоюзу.

Кулеба також наголосив на зацікавленості України у продовженні повноцінної діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. З огляду на це він обговорив із послами кроки щодо збереження необхідної кількості міжнародних спостерігачів на Донбасі.

Крім того, міністр привернув увагу дипломатичного корпусу до невоєнної складової російської агресії.

"На тлі нарощування військової присутності поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих територіях Росія докладає зусиль, щоб підірвати економічну та фінансову стабільність України. Вона намагається зневірити українців у можливості нашої держави дати відсіч її агресивним планам", - зазначив Кулеба.

"Завдяки вашій підтримці Україна перебуває у сильній позиції та готова до будь-яких сценаріїв", - додав міністр.

У свою чергу Маасікас подякував Кулебі за зустріч із послами і вкотре наголосив на повній підтримці України в умовах російської агресії.

"Дякую Дмитру Кулебі за зустріч із послами країн-членів ЄС сьогодні вдень. Повна підтримка України у ситуації військового, економічного, психологічного тиску з боку Росії. У Києві продовжують працювати посольства всіх країн-членів ЄС", - написав Маасікас у соцмережі Twitter.