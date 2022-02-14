Події

19:53 14.02.2022

Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання

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Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №53/2022 "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства", в якому постановляє з метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз оголосити 16 лютого 2022 року Днем єднання українців.

Згідно з оприлюдненим текстом документа, глава держави доручив підняти державний прапор України на будівлях та спорудах у всіх населених пунктах і виконати о 10:00 державний гімн України. Закордонним дипломатичним установам доручено провести у державах перебування відповідні іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку України.

Крім того, Кабінету Міністрів України доручено на одноденний термін затвердити план заходів щодо створення на основі діючих інформаційних ресурсів єдиної інформаційної платформи "UА.Разом" для забезпечення щоденного інформування населення про реальний стан ситуації безпеки, вжиті заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, а також організації належної інформаційно-роз'яснювальної роботи з приводу діяльності державних органів з питань гарантування безпеки громадян.

Кабміну також доручено розробити план заходів щодо прискорення створення та функціонування системи територіальної оборони, належного ресурсного забезпечення заходів щодо підготовки громадян до національного спротиву.

У свою чергу державним органам доручено забезпечити належне функціонування своєї роботи, перебування посадових осіб на роботі та виконання ними обов'язків відповідно до присяги, а у разі виявлення порушень – застосування в установленому порядку відповідних санкцій.

Теги: #указ #україна #день_єдності
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