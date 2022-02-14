Події

19:21 14.02.2022

У ВР зареєстровано проєкт постанови про звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів держав світу про невизнання так званих ДНР та ЛНР

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У ВР зареєстровано проєкт постанови про звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів держав світу про невизнання так званих ДНР та ЛНР

Група народних депутатів із різних фракцій зареєстрували проєкт постанови про звернення Верховної Ради України до ООН, Європейської комісії, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Відповідний проєкт постанови №7048 зареєстровано у Верховній Раді у понеділок, повідомляє сайт парламенту.

Текст документа поки що відсутній.

Теги: #звернення #визнання #лднр
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