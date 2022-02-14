Зустріч ОБСЄ для обговорення посилення та переміщення військ РФ відбудеться, ймовірно, 15 лютого - МЗС

Зустріч ОБСЄ для обговорення посилення та переміщення військ РФ відбудеться, ймовірно, 15 лютого, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Не отримавши запитуваної інформації, Дмитро Кулеба вчора доручив направити офіційний запит про застосування наступного елемента механізму Віденського документа - проведення окремої зустрічі ОБСЄ для обговорення посилення та переміщення військ РФ. Така зустріч має відбутися протягом 48 годин, ймовірно, 15 лютого", - сказав Ніколенко на онлайн-брифінгу в понеділок.

Як повідомлялося, Україна офіційно застосувала механізм зменшення небезпеки, передбачений розділом ІІІ Віденського документа.

"Звернулися до Російської Федерації із запитом надати детальні роз'яснення щодо військової діяльності в районах, прилеглих до території України, та в тимчасово окупованому Криму. Згідно з положеннями Віденського документа РФ має надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь та військової техніки, які беруть участь у ній", - написав глава МЗС України Дмитро Кулеба у соцмережі Twitter 11 лютого.

Міністр зазначив, що Росія має 48 годин для того, щоб відповісти на запит.

13 лютого стало відомо, що Україна скликає зустріч із РФ та всіма державами-учасницями Віденського документа ОБСЄ протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ уздовж кордону України та в тимчасово окупованому Криму.

"Росія не відповіла на наш запит за Віденським документом. Ми робимо наступний крок. Україна скликає зустріч з РФ та всіма державами-учасницями протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ уздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму", - написав глава МЗС України у соцмережі Twitter.

"Якщо Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, вона має виконати свої зобов'язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць", - додав міністр.