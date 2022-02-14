Українські правоохоронці викрили шпигуна, який збирав інформацію розвідувального та військового характеру за завданням кураторів із ФСБ РФ

Співробітники українських правоохоронних органів викрили й заочно повідомили про підозру двом співробітникам Федеральної Служби безпеки РФ і українцю, який за їхнім завданням збирав інформацію військового та розвідувального характеру в ОРДЛО, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, з 2014 по 2018 роки громадянин України – так званий помічник-консультант депутата народної ради "ДНР" активно співпрацював із двома співробітниками ФСБ РФ, які перебували на посадах "помічника" і "радника" голови псевдореспубліки Олександра Захарченка. Він збирав інформацію розвідувального й військового характеру, а також залучав місцеве населення до лав незаконних збройних формувань РФ", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в понеділок.

Уточнюється, що на початку 2015 року підозрюваний познайомився з залегендованим співробітником управління ФСБ РФ, який діяв під прикриттям зі зміненими анкетними даними і, крім посади "помічника глави ДНР", був "завідувачем сектору енергозбереження та підвищення енергоефективності міністерства промисловості та енергетики Ростовської області РФ".

"Громадянин РФ був куратором в енергетичній та вугільно-промисловій сфері та здійснював контроль і налагодження зв’язків. Крім того, забезпечував інтеграцію цих галузей господарства й промисловості тимчасово окупованої території Донеччини в економічний простір РФ", - наголошують в ОГП.

Там зазначають, що в цей самий період його брат – співробітник прикордонної служби ФСБ РФ у Ростовській області - також співпрацював із підозрюваним громадянином України і був "позаштатним радником" Олександра Захарченка.

"Він виконував функції куратора у сфері постачання озброєння та військової техніки. Громадянин Російської Федерації організовував відправлення з території РФ на тимчасово окуповану територію Донецької області військового обладнання, техніки, вогнепальної зброї, бойових припасів, засобів ведення розвідки та іншого озброєння для НЗФ терористичної організації "ДНР", - уточнюють в Офісі генпрокурора.

В ОГП додають, що зазначеним особам заочно повідомлено про підозру в державній зраді та участі в терористичній організації (ч.1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 КК України).