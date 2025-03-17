СБУ затримала 21-річного жителя Донеччини, який шпигував за оборонцями прифронтового Покровська

Служба безпеки України затримала 21-річного мешканця Донеччини, який збирав розвіддані для підготовки нових атак окупантів на Покровському напрямку фронту.

В повідомленні СБУ в понеділок зазначається, що фігурант був завербований ФСБ РФ через Телеграм-канали. Після отримання ворожих завдань агент розпочав шпигувати за штабами та опорними пунктами українських військ.

"Також за завданням рашистів він намагався розвідати координати бойових позицій артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються прорватися до Покровська", - йдеться в повідомленні української спецслужбі в Телеграм-каналі.

Співробітники СБУ своєчасно викрили зрадника і провели комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.