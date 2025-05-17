Інтерфакс-Україна
Події
13:23 17.05.2025

У Швеції раптово помер підозрюваний у шпигунстві дипломат, справа пов'язана з експослом в Україні

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У Швеції раптово помер підозрюваний у шпигунстві дипломат, справа пов'язана з експослом в Україні

Дипломат Міністерства закордонних справ Швеції, якого підозрювали у шпигунстві і який раніше працював в одній з країн, що зараз має напружені стосунки із Заходом, був знайдений мертвим у Стокгольмі у ніч на п'ятницю після того, як його у вівторок звільнили під заставу, але не зняли підозри у справі щодо відставки експосла Швеції в Україні Тобіаса Тиберга з посади радника з нацбезпеки, повідомляє шведське видання Expressen з посиланням на його адвоката.

"Дипломат багато років служив у Міністерстві закордонних справ. Він тривалий час перебував за межами Європи, останні кілька років – як посол. Одна з країн, де він працював, має дуже напружені стосунки із Заходом. Тепер він мертвий", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, померлому за 50 років, його ім'я не називається. Підозри йому були висунуті щодо дій, скоєних у Стокгольмі з 1 по 11 травня. Дипломата заарештували на минулих вихідних, при цьому він завжди відкидав будь-які звинувачення.

Видання SVT Nyheter у свою чергу повідомляє, що підозри проти дипломата були пов'язані зі справою іншого дипломата, Тобіаса Тиберга, який раніше обіймав посаду посла Швеції в Афганістані та Україні (2019-2023), на минулому тижні був призначений на посаду радника з національної безпеки минулого тижня, але подав у відставку лише через кілька годин після призначення після того, як до урядових установ невідомими були надіслані його інтимні фотографії, які він колись у приватному порядку розміщував в одній із соцмереж.

"Тайберг був офіційно призначений урядом опівдні в четвер новим радником з національної безпеки після того, як попередній радник з безпеки Генрік Ландерхольм подав у відставку за гучних обставин. Всього через півгодини після того, як уряд розіслав прес-реліз, у якому повідомлялося, що Тобіас Тиберг отримав нову посаду, анонімна особа надіслала до урядових установ інтимні фотографії Тиберга. Тієї ж ночі Тиберг оголосив, що не обійматиме посаду", - повідомляє видання.

Ця відставка сколихнула уряд, Міністерство закордонних справ та Раду національної безпеки Швеції, кілька співробітників урядових установ пройшли поновлене навчання з безпеки.

Через три дні після відставки Тиберга Служба безпеки заарештувала вищезгаданого дипломата у його власному помешканні, висунувши йому підозру. Згідно з інформацією SVT, існує зв'язок між обставинами отримання інтимних знімків, надісланих до урядових установ, та розслідуванням підозри у шпигунстві, спрямованим проти затриманого дипломата. При цьому Тайберга не підозрюють у жодному злочині.

 

Теги: #швеція #дипломат #шпигун

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