СБУ затримала інформатора РФ, який шпигував за літаками ЗСУ в Кіровоградській області

Кіберфахівці Служби безпеки затримали інформатора російських спецслужб, який збирав розвіддані про Повітряні сили ЗСУ на території Кіровоградської області, зловмисника заарештовано.

"Насамперед його цікавили напрямки й частота польотів українських бойових літаків, зокрема фронтових бомбардувальників і винищувачів. Також він намагався виявити оперативні аеродроми військової авіації, пункти управління та склади з боєприпасами Збройних сил України. Отримані відомості зловмисник надсилав до спеціалізованих телеграм-каналів, які були створені спецслужбами рф для збору розвідувальної інформації про українських захисників", - повідомляється на сайті СБУ.

Зловмисником виявився житель Кропивницького, його затримали українські правоохоронці у власному будинку. "Понад три місяці тому він потрапив у поле зору агресора через свої антиукраїнські дописи в соцмережах... Для збору розвідінформації зловмисник самостійно об'їжджав регіон і приховано фіксував військові об'єкти сил оборони. Також потрібні відомості він випитував у своїх знайомих", - ідеться в повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років в'язниці.