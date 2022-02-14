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11:17 14.02.2022

Частину запланованих суднозаходів у порти України цього тижня буде відкладено або скасовано через дії Росії в Чорному морі - співвласник TIS

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Частину запланованих суднозаходів у порти України цього тижня буде відкладено або скасовано через дії Росії в Чорному морі - співвласник TIS

Співвласник групи терміналів TIS та буксирної компанії P&O Maritime Ukraine Андрій Ставніцер повідомив про можливе перенесення або скасування частини запланованих суднозаходів у порти України цього тижня.

На своїй сторінці у Facebook у середу він наголосив, що те, що відбувається в акваторії портів великої Одеси, створює складності для бізнесу.

"Обхідний коридор, який рекомендують як вільний від стрільб, є. Але глибини в ньому достатньо лише для середніх суден. Великі вантажовласники користуються флотом великих класів, тому багато запланованих суднозаходів цього тижня буде відкладено або скасовано. Це погано для бізнесу, і не лише для бізнесу TIS. Постраждають виробники, будуть перебої у залізниці, будуть проблеми із завантаженням складів", - заявив Ставніцер.

Він також наголосив, що державні органи України роблять усе, що від них залежить, щоб запобігти тому, що відбувається.

"Зухвала демонстрація РФ можливостей нескладним рухом руки заблокувати наш товарообіг не залишиться поза увагою міжнародних інституцій. І без наслідків", - зазначив Ставніцер.

Він також заявив, що група компаній TIS, у якій працює майже 5 тис. осіб, підтримує бажання співробітників долучитися до сил Територіальної оборони та гарантує їм збереження робочого місця й заробітної плани на період зайнятості незалежно від того, як довго це триватиме.

Як повідомлялося, Держгідрографія за дорученням Міністерства інфраструктури України здійснює роботи з визначення морського коридору для безпечного плавання суден для зняття незаконного блокування чорноморських портів Росією, наголошується в повідомленні, оприлюдненому на сайті міністерства в неділю.

Теги: #чорне_море #ставніцер
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