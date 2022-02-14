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10:40 14.02.2022

Північноатлантичний та європейський курс залишаються пріоритетними для України – прессекретар президента

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Північноатлантичний та європейський курс залишаються пріоритетними для України – прессекретар президента

Північноатлантичний та європейський курс залишаються пріоритетними для України, заявив речник президента Сергій Никифоров.

"Північноатлантичний та європейський курс залишаються пріоритетними для України. По-перше, він закріплений у Конституції. По-друге, він знаходить відображення у щоденних кроках влади. По-третє, стосовно нього можна сміливо говорити, що є консенсус у суспільстві", - сказав Никифоров у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи слова колишнього глави МЗС України і нині посла у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна нібито готова розглянути відмову від членства в НАТО, щоб уникнути війни з РФ.

Він додав, що не слід поспішати з висновками стосовно заяви Пристайка.

"Щодо слів Пристайка - я все-таки думаю, що не потрібно поспішати з висновками. Він використав слово "гнучкість", і я думаю, що потрібно перепитати в нього самого, що саме він мав на увазі - нехай він пояснює свої слова. Але жодних пояснень поки що не було", - зазначив прессекретар президента.

Никифоров також наголосив, що жодних пропозицій від західних партнерів України щодо можливої відмови від потенційного членства в НАТО, щоб уникнути війни з РФ, не надходило.

"Якраз навпаки. Вони всі неодноразово наголошували на тому, що політика відкритих дверей залишається для України відкритою", - резюмував він.

Раніше посол України у Великій Британії, колишній міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв'ю BBC Radio 5 Live заявив, що в Києві можуть відмовитися від вступу до Північноатлантичного альянсу, якщо це допоможе уникнути повномасштабної війни з Росією. Водночас він визнав, що його слова можуть йти врозріз із нормами Конституції України. "Я зараз почасти йду проти головного документа, який у нас є. Але коли я говорю це, я маю на увазі, що ми гнучкі і намагаємося знайти найкращий вихід. Якщо нам доведеться піти на якісь серйозні поступки, це те, що ми можемо зробити. Безперечно", - підсумував дипломат.

Теги: #курс #пріоритети #коментар #никифоров
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