Європарламент у понеділок проголосує за рішення надати Україні макрофінансову допомогу

Європейський парламент у понеділок винесе на голосування рішення Європейської комісії надати Україні додаткову макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 млрд євро.

Результати голосування буде оголошено у вівторок уранці. Це випливає з порядку денного пленарного тижня ЄП, який відбудеться з 14 до 17 лютого у Страсбурзі.

Так, голосування питання "макрофінансова допомога Україні", причому без обговорення, поряд з іншими питаннями з 18.00 до 19.15 у понеділок. Оголошення результатів заплановано на 8.30 у вівторок: через обмежувальні заходи, введені через пандемію коронавірусу, депутати ЄП продовжують голосувати в гібридному форматі – частина голосує в залі, частина – зі своїх офісів.

Як повідомлялося раніше, Європейська комісія 1 лютого ухвалила рішення про новий пакет макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 млрд євро. Перший транш у сумі 600 млн євро безумовний і буде наданий відразу після набуття чинності договорів. Надання другого траншу у такому ж розмірі буде зумовлене прогресом, продемонстрованим Україною у реалізації узгоджених сторонами короткострокових заходів щодо впровадження структурних реформ.

11 лютого це рішення було затверджено Радою ЄС. "Нинішня геополітична напруженість має серйозний економічний вплив на Україну. Держави-члени (ЄС) готові надати макрофінансову допомогу в розмірі 1,2 млрд євро. Сьогодні ми вирішили підтримати пропозицію Єврокомісії, щоб ця допомога негайно надійшла в Україну", - прокоментував рішення міністр економіки, фінансів та відновлення Франції Брюно Ле Мер, який головує в Раді ЄС.