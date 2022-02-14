Рятувальники ліквідували пожежу в київській гімназії

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що виникла у м.Київ у корпусі Гімназії східних мов №1, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"О 03.30 пожежа покрівлі частково приміщень третього поверху навчального корпусу Київської гімназії східних мов локалізована на площі 2 тис. м. кв., о 04.39 пожежники ліквідували пожежу", - йдеться у повідомленні.

Жертв та постраждалих немає.

До гасіння залучено 60 осіб та 16 од. техніки від ДСНС.

Як повідомлялося, в неділю, 14 лютого, о 01.23 у Києві у триповерховому навчальному корпусі Київської гімназії східних мов виникла пожежа покрівлі на площі близько 1 тис. 500 м. кв. із поширенням на третій поверх.