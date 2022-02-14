У Києві горить гімназія, постраждалих немає

Горить корпус Київської гімназії східних мов №1, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Києві.

"14 лютого о 01:23 у Святошинському районі на вул. Львівська, 25, у триповерховому навчальному корпусі Київської гімназії східних мов виникла пожежа покрівлі на площі близько 1 тис. 500 м. кв. з поширенням на третій поверх", - зазначено на сайті ДСНС.

Попередньо, жертв та постраждалих немає.

До гасіння залучено 60 осіб та 16 од. техніки від ДСНС.