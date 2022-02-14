Події

06:55 14.02.2022

У Києві горить гімназія, постраждалих немає

1 хв читати
У Києві горить гімназія, постраждалих немає

Горить корпус Київської гімназії східних мов №1, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Києві.

"14 лютого о 01:23 у Святошинському районі на вул. Львівська, 25, у триповерховому навчальному корпусі Київської гімназії східних мов виникла пожежа покрівлі на площі близько 1 тис. 500 м. кв. з поширенням на третій поверх", - зазначено на сайті ДСНС.

Попередньо, жертв та постраждалих немає.

До гасіння залучено 60 осіб та 16 од. техніки від ДСНС.

 

 

Теги: #пожежа #гімназія #дснс
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:00 14.02.2022
Рятувальники ліквідували пожежу в київській гімназії

Рятувальники ліквідували пожежу в київській гімназії

18:03 09.02.2022
Понад 30 людей постраждали під час пожежі в друкарні Банку Франції

Понад 30 людей постраждали під час пожежі в друкарні Банку Франції

11:09 08.02.2022
В одному з корпусів "Карпатнафтохіму" спалахнула піролізна піч, постраждалих немає - ДСНС

В одному з корпусів "Карпатнафтохіму" спалахнула піролізна піч, постраждалих немає - ДСНС

07:33 07.02.2022
В Одеській області під час пожежі в швейному цеху товариства сліпих постраждала одна людина

В Одеській області під час пожежі в швейному цеху товариства сліпих постраждала одна людина

10:53 06.02.2022
У Львові в музеї народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького вогнеборці ліквідували нічну пожежу дерев'яного будинку - ДСНС

У Львові в музеї народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького вогнеборці ліквідували нічну пожежу дерев'яного будинку - ДСНС

19:05 05.02.2022
В Одесі рятувальники ліквідували велику пожежу у складській будівлі

В Одесі рятувальники ліквідували велику пожежу у складській будівлі

12:28 05.02.2022
У Запоріжжі сталася пожежа в багатоповерхівці, врятували одну людину, ще одна травмувалася – ДСНС

У Запоріжжі сталася пожежа в багатоповерхівці, врятували одну людину, ще одна травмувалася – ДСНС

08:33 05.02.2022
На пожежі у п'ятиповерхівці у Подільському районі Києва загинув чоловік, ще один постраждав

На пожежі у п'ятиповерхівці у Подільському районі Києва загинув чоловік, ще один постраждав

10:12 04.02.2022
У ДСНС попереджають українців про високу небезпеку сходження лавин на Закарпатті та ожеледицю на дорогах

У ДСНС попереджають українців про високу небезпеку сходження лавин на Закарпатті та ожеледицю на дорогах

09:55 03.02.2022
Вантажівка зіткнулася з пасажирським поїздом на Рівненщині, постраждав машиніст - ДСНС

Вантажівка зіткнулася з пасажирським поїздом на Рівненщині, постраждав машиніст - ДСНС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запросив Байдена відвідати Україну найближчими днями

П'ятеро людей, серед них дитина, загинули в ДТП у Миколаївській області

Україна готова брати на себе фінзобов'язання з безпеки літаків в українському небі

Україна скликає зустріч із РФ та всіма державами-учасницями Віденського документа ОБСЄ

Зеленський обговорив із Байденом безпеку України

ОСТАННЄ

США готується відкликати всіх держслужбовців із Києва протягом двох діб

Японія відкликає практично всіх дипломатів з України

ЄС закликав Туреччину поважати суверенітет грецьких островів

14 лютого: Яке сьогодні свято

14 февраля: Какой сегодня праздник

Посольство Франції в Україні радить співвітчизникам зробити запаси, але не дає рекомендації залишити країну

Міноборони Канади заявляє, що виводить частину канадських військових із України

СММ ОБСЄ підтверджує від'їзд з України низки членів місії

Зеленський запросив Байдена відвідати Україну найближчими днями

Держгідрографія проводить вимірювальні роботи для зняття незаконного блокування чорноморських портів Росією

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА