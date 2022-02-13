Події

22:04 13.02.2022

Держгідрографія проводить вимірювальні роботи для зняття незаконного блокування чорноморських портів Росією

2 хв читати
Держгідрографія проводить вимірювальні роботи для зняття незаконного блокування чорноморських портів Росією

Держгідрографія за дорученням Міністерства інфраструктури України проводить роботи щодо визначення морського коридору для безпечного плавання суден для зняття незаконного блокування чорноморських портів Росією, наголошується в повідомленні, опублікованому на сайті міністерства в неділю.

Роботи проводяться у зв'язку з незаконним закриттям морського району для проведення бойових навчань Російською Федерацією у виключній морській економічній зоні України.

Позапланові проміри глибин для уточнення характеру та структури рельєфу дна у Північно-західній частині Чорного моря виконуватимуться до 14 лютого 2022 року включно.

"У ситуації грубого порушення Російською Федерацією норм міжнародного права, наше завдання — попереджати ризики, захищати критичну інфраструктуру, а також забезпечувати повноцінне виконання наших торговельних зобов’язань. Ми робимо наразі все, щоб не допустити будь-які спроби блокування української логістики, зокрема морем чи небом", - наголосив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Він наголосив, що саме економічна та соціальна стабільність у країні є найкращим інструментом протидії інформаційній війні, зокрема, сіянню паніки.

"Через небезпеку плавання на підходах до морських портів Одеської затоки торговельним суднам рекомендовано використовувати морський коридор у районі Дністровської банки між західною межею району навчань РФ та південно-східним краєм Дністровської банки", - повідомили у Мінінфраструктури.

Суднам, які прямують до портів Одеської затоки рекомендовано при плаванні дотримуватись ізобати глибин 20 метрів, яка вказана на чинних навігаційних картах.

Результати гідрографічних робіт будуть негайно оголошені в прибережних попередженнях, а також опубліковані в Повідомленнях мореплавцям у вигляді коректурного файлу для паперових та електронних навігаційних карт.

 

 

Теги: #рф #порти #держгідрографія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:53 13.02.2022
Україна скликає зустріч із РФ та всіма державами-учасницями Віденського документа ОБСЄ

Україна скликає зустріч із РФ та всіма державами-учасницями Віденського документа ОБСЄ

14:39 12.02.2022
Зеленський: Вважаю, що в інформпросторі забагато інформації про глибоку ескалацію з боку РФ

Зеленський: Вважаю, що в інформпросторі забагато інформації про глибоку ескалацію з боку РФ

11:38 12.02.2022
"Зберігати спокій і не сіяти паніку". МЗС України назвало заходи з протидії агресії РФ

"Зберігати спокій і не сіяти паніку". МЗС України назвало заходи з протидії агресії РФ

11:32 12.02.2022
Росія ухвалила рішення про "певну оптимізацію" штатів російських закордонних установ в Україні - МЗС РФ

Росія ухвалила рішення про "певну оптимізацію" штатів російських закордонних установ в Україні - МЗС РФ

20:06 11.02.2022
Сил для захисту Харкова у разі агресії РФ більше ніж достатньо

Сил для захисту Харкова у разі агресії РФ більше ніж достатньо

17:09 11.02.2022
Україна звернулася до РФ із запитом надати роз'яснення щодо військової діяльності в регіонах, прилеглих до української території

Україна звернулася до РФ із запитом надати роз'яснення щодо військової діяльності в регіонах, прилеглих до української території

20:24 10.02.2022
Під приводом військових навчань РФ обмежує морський суверенітет України та перешкоджає необхідним для економіки морським перевезенням

Під приводом військових навчань РФ обмежує морський суверенітет України та перешкоджає необхідним для економіки морським перевезенням

19:34 10.02.2022
Конфлікт із РФ коштував Україні $280 млрд невиробленого ВВП у 2014-2020 рр. - експерти

Конфлікт із РФ коштував Україні $280 млрд невиробленого ВВП у 2014-2020 рр. - експерти

12:11 09.02.2022
Кулеба: РФ намагається взяти реванш за програш СРСР у "холодній війні"

Кулеба: РФ намагається взяти реванш за програш СРСР у "холодній війні"

11:52 09.02.2022
ЄС погодив низку санкцій, які буде швидко втілено в життя у разі військової агресії РФ проти України, - глава МЗС Іспанії

ЄС погодив низку санкцій, які буде швидко втілено в життя у разі військової агресії РФ проти України, - глава МЗС Іспанії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запросив Байдена відвідати Україну найближчими днями

П'ятеро людей, серед них дитина, загинули в ДТП у Миколаївській області

Україна готова брати на себе фінзобов'язання з безпеки літаків в українському небі

Україна скликає зустріч із РФ та всіма державами-учасницями Віденського документа ОБСЄ

Зеленський обговорив із Байденом безпеку України

ОСТАННЄ

Міноборони Канади заявляє, що виводить частину канадських військових із України

СММ ОБСЄ підтверджує від'їзд з України низки членів місії

Зеленський запросив Байдена відвідати Україну найближчими днями

Землетрус магнітудою до 3,5 зафіксований в Азербайджані

П'ятеро людей, серед них дитина, загинули в ДТП у Миколаївській області

Україна готова брати на себе фінзобов'язання з безпеки літаків в українському небі

Землетрус магнітудою 6,2 стався в Грузії

Україна завершує роботи з визначення морського коридору для безпечного плавання суден

"Суспільне" заявляє про відсутність доказів порушень Аліною Паш правил нацвідбору "Євробачення-2022"

Байден і Зеленський домовилися продовжити дипломатичні зусилля та заходи щодо стримування у відповідь на нарощування потужності РФ біля кордонів України – Білий дім

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА