Держгідрографія проводить вимірювальні роботи для зняття незаконного блокування чорноморських портів Росією
Держгідрографія за дорученням Міністерства інфраструктури України проводить роботи щодо визначення морського коридору для безпечного плавання суден для зняття незаконного блокування чорноморських портів Росією, наголошується в повідомленні, опублікованому на сайті міністерства в неділю.
Роботи проводяться у зв'язку з незаконним закриттям морського району для проведення бойових навчань Російською Федерацією у виключній морській економічній зоні України.
Позапланові проміри глибин для уточнення характеру та структури рельєфу дна у Північно-західній частині Чорного моря виконуватимуться до 14 лютого 2022 року включно.
"У ситуації грубого порушення Російською Федерацією норм міжнародного права, наше завдання — попереджати ризики, захищати критичну інфраструктуру, а також забезпечувати повноцінне виконання наших торговельних зобов’язань. Ми робимо наразі все, щоб не допустити будь-які спроби блокування української логістики, зокрема морем чи небом", - наголосив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
Він наголосив, що саме економічна та соціальна стабільність у країні є найкращим інструментом протидії інформаційній війні, зокрема, сіянню паніки.
"Через небезпеку плавання на підходах до морських портів Одеської затоки торговельним суднам рекомендовано використовувати морський коридор у районі Дністровської банки між західною межею району навчань РФ та південно-східним краєм Дністровської банки", - повідомили у Мінінфраструктури.
Суднам, які прямують до портів Одеської затоки рекомендовано при плаванні дотримуватись ізобати глибин 20 метрів, яка вказана на чинних навігаційних картах.
Результати гідрографічних робіт будуть негайно оголошені в прибережних попередженнях, а також опубліковані в Повідомленнях мореплавцям у вигляді коректурного файлу для паперових та електронних навігаційних карт.