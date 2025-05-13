Інтерфакс-Україна
Події
15:15 13.05.2025

Експорт зерна з портів Одеси перевищує довоєнний рівень – Одеська ОВА

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Експорт зерна з портів Одеси перевищує довоєнний рівень – Одеська ОВА

Понад 5 тис. суден пройшло морським коридором до портів Одеси з серпня 2024 року, а обсяг прибутків від портової інфраструктури регіону досяг 60% від загальноукраїнської економіки, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в ефірі єдиного національного телемарафону.

За його словами, попри обстріли портової інфраструктури вдалося збільшити обсяг зерна на експорт.

"Попри те, що працюємо сьогодні "з коліс", ми наростили об'єми, які навіть по зерновій позиції стали вищими, ніж до початку масштабного вторгнення. І це ми робимо дійсно "з коліс": щось реставрується, щось ремонтується, міняються підходи. Я взагалі хочу сказати, що це крейзі. Люди, які своїми руками несуть (продукцію – ІФ-У), не добу вантажать корабель, а дві-три. Але ми це робимо. Ми сьогодні підтримуємо всю країну економічно", - наголосив Кіпер.

Голова Одеської ОВА зауважив, що 60% всього експорту України іде саме через порти Одеси. Це стимулює розвиток держави, тож регіональна влада постійно працює із портовою інфраструктурою і нарощує її потужності.

Крім того, держчиновник вказав на ріст чисельності міжнародних компаній, які співпрацюють із портами Одеської області.

Теги: #одеса #порти #експорт_зерна

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