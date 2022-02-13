Події

21:34 13.02.2022

П'ятеро людей, серед них дитина, загинули в ДТП у Миколаївській області

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П'ятеро людей, серед них дитина, загинули в ДТП у Миколаївській області

П'ятеро людей, зокрема дитина, загинули в результаті зіткнення автомобіля "Тойота" з вантажним автомобілем у Миколаївській області в неділю ввечері.

"13 лютого близько 19:45 на автодорозі М05 "Київ – Одеса" поблизу смт Криве Озеро автомобіль "Тойота" зіштовхнувся з вантажним автомобілем, в результаті чого загинули п'ятеро людей (з них одна дитина попередньо віком 8 років)", - повідомило Головне управління Держслужби з НС у Миколаївській області.

 

 

 

Теги: #дтп #україна #жертви
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