П'ятеро людей, серед них дитина, загинули в ДТП у Миколаївській області

П'ятеро людей, зокрема дитина, загинули в результаті зіткнення автомобіля "Тойота" з вантажним автомобілем у Миколаївській області в неділю ввечері.

"13 лютого близько 19:45 на автодорозі М05 "Київ – Одеса" поблизу смт Криве Озеро автомобіль "Тойота" зіштовхнувся з вантажним автомобілем, в результаті чого загинули п'ятеро людей (з них одна дитина попередньо віком 8 років)", - повідомило Головне управління Держслужби з НС у Миколаївській області.