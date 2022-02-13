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20:04 13.02.2022

На засіданні Кабміну о 20.00 очікується ухвалення рішень, які допоможуть авіакомпаніям у відносинах зі страховиками – заступник голови ОП Тимошенко

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На засіданні Кабміну о 20.00 очікується ухвалення рішень, які допоможуть авіакомпаніям у відносинах зі страховиками – заступник голови ОП Тимошенко

Міністерство інфраструктури підготувало необхідні проекти урядових рішень, які допоможуть авіакомпаніям у відносинах зі страховиками, повідомив заступник голови Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко, очікується їхнє ухвалення на засіданні уряду о 20.00.

"Щоб рейси в Україну та з України продовжували здійснюватися, впродовж дня Міністерство інфраструктури підготувало необхідні проєкти урядових рішень, які допоможуть авіакомпаніям у відносинах зі страховиками. О 20.00 годині відбудеться засідання Кабінету Міністрів, очікуємо на їх ухвалення", - написав він у соцмережі Facebook у неділю.

"Хоча йдеться про господарські відносини між приватними компаніями, держава підтримає українських авіаперевізників, щоб страхові компанії були впевнені - в Україну можна літати і ніяких проблем немає", - пояснив Тимошенко.

 

 

 

Теги: #кабмін #засідання #авіакомпанії
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