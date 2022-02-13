У Пентагоні вбачають можливості для дипломатичного врегулювання ситуації з Україною

Час на дипломатичне вирішення проблеми навколо України все ще залишається, однак його стає дедалі менше, заявив представник Пентагону Джон Кірбі.

"Ми говорили, і ми все ще віримо сьогодні, що досі є час і простір для дипломатичного шляху вперед. Ми все ще думаємо, що є спосіб сприяти деескалації напруженості тут, знайти мирний шлях так, щоб уникнути війни в Україні", - наводить його слова видання The Hill.

При цьому він прокоментував спроби країн Європи знайти рішення щодо ситуації з Україною.

"Я не знаю, чи назвав би я їх останніми відчайдушними (спробами - ІФ), але звичайно, ми визнаємо, що в цьому сенсі час зменшується. І це дає нам усім привід для занепокоєння", - зазначив Кірбі.

Він також повторив позицію США, що тепер військові дії в Україні можуть розпочатися будь-якого дня.