Події

19:00 13.02.2022

У Пентагоні вбачають можливості для дипломатичного врегулювання ситуації з Україною

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У Пентагоні вбачають можливості для дипломатичного врегулювання ситуації з Україною

Час на дипломатичне вирішення проблеми навколо України все ще залишається, однак його стає дедалі менше, заявив представник Пентагону Джон Кірбі.

"Ми говорили, і ми все ще віримо сьогодні, що досі є час і простір для дипломатичного шляху вперед. Ми все ще думаємо, що є спосіб сприяти деескалації напруженості тут, знайти мирний шлях так, щоб уникнути війни в Україні", - наводить його слова видання The Hill.

При цьому він прокоментував спроби країн Європи знайти рішення щодо ситуації з Україною.

"Я не знаю, чи назвав би я їх останніми відчайдушними (спробами - ІФ), але звичайно, ми визнаємо, що в цьому сенсі час зменшується. І це дає нам усім привід для занепокоєння", - зазначив Кірбі.

Він також повторив позицію США, що тепер військові дії в Україні можуть розпочатися будь-якого дня.

 

 

Теги: #сша #росія #дипломатія
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