ФРН може не дати дозволу на запуск "Північного потоку 2" у разі вторгнення РФ в Україну - австрійський міністр

В Євросоюзі обговорюється пакет можливих санкцій щодо Росії у разі вторгнення РФ в Україну, в санкційний пакет може увійти газопровід "Північний потік 2", повідомила глава Мінекономіки Австрії Маргарете Шрамбек.

"Ми сподіваємося, що не буде вторгнення... У такому разі санкції торкнуться не обсягів газових поставок, йдеться про те, що Німеччина не дасть дозволу на запуск газопроводу", - сказала вона в ефірі телеканалу ORF 2.

"Ми сподіваємося, що цього не станеться", - додала Шрамбек.