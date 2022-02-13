Події

13:10 13.02.2022

На початку тижня в Україні буде тепло і без опадів

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На початку тижня в Україні буде тепло і без опадів

Найближчої доби, 14 лютого, погоду в Україні визначатиме поле високого атмосферного тиску і тепла повітряна маса, що переміщується із Західної Європи, повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок на всій Україні без опадів. На дорогах північно-східної частини місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, в Карпатах 9-14° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Києві – без опадів, температура вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві за весь час метеорологічних спостережень 14 лютого найвищу температуру вдень було зафіксовано на позначці 8,5 градуса тепла в 1975 році, найнижча вночі – на позначці 27,5 градусів морозу в 1911 році.

У вівторок, 15 лютого, в більшості областей України, як і раніше, без опадів, лише вдень на Закарпатті пройде невеликий дощ, в Карпатах мокрий сніг. Вночі та вранці у північно-східній частині на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, у східних, північно-східних областях 9-14° морозу, на Закарпатті близько 0°; вдень по всій Україні 3-8° тепла, на Прикарпатті до 11° тепла.

У Києві 15 лютого без опадів. Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 5-7° тепла.

Теги: #погода #укргідрометцентр
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