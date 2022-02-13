Австралія тимчасово переводить роботу свого посольства з Києва до Львова у зв'язку з ситуацією навколо України – МЗС

Міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн оголосила в неділю, що у зв'язку із загостренням ситуації на російсько-українському кордоні тимчасово евакуює посольство країни з Києва до Львова.

Вона також заявила, що міністерство "продовжує радити австралійцям негайно залишити Україну комерційним шляхом".

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон на пресконференції сказав, що обстановка "досягла дуже небезпечної стадії". Одночасно він звинуватив Китай у тому, що той не реагує на дії Росії.

"Китайський уряд із задоволенням критикує Австралію (...), він, проте, зберігає мовчання щодо скупчення російських військ на українському кордоні", – заявив Моррісон.