Кулеба: Санкції ЄС і США є фактором стримування РФ від подальшої агресії і можуть завдати істотних збитків російській економіці

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна перебуває у найсильнішій з 2014 року економічній, дипломатичній та військовій позиції, а підготовлений пакет санкцій ЄС та США є фактором стримування Росії від подальшої агресії та може завдати істотних збитків російській економіці.

"Зараз позиція України є найсильнішою за всі роки з 2014 року. З економічної, дипломатичної та військової точки зору. З нашої ініціативи та завдяки нашій роботі партнери в Європейському Союзі та Сполучених Штатах завершили формування санкційного пакету", - цитує пресслужба українського МЗС слова Кулеби.

Міністр запевнив, що підготовлені санкції будуть дуже болісними для Російської Федерації і завдадуть непоправної шкоди російській економіці.

Водночас, Кулеба зазначив, що "Україна готова до будь-якого сценарію розвитку подій. Це не перебільшення. Це висновок, який я можу зробити на основі повноти тих даних, які є в моєму розпорядженні".

Також голова дипломатичного відомства зазначив, що з початку наступного тижня до України очікується низка візитів високих іноземних представників, зокрема канцлера Німеччини Олафа Шольца, а також міністрів закордонних справ.