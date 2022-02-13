Події

06:56 13.02.2022

У Франції проти коронавірусних обмежень виступили понад 32 тисячі протестувальників

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У Франції проти коронавірусних обмежень виступили понад 32 тисячі протестувальників

В узгоджених владою маніфестаціях проти санітарних обмежувальних заходів у зв'язку з COVID-19 у суботу у Франції взяли участь близько 32,1 тис. маніфестантів, повідомляє у суботу МВС країни.

У Парижі на вулиці вийшли 7,6 тис. незгодних з вакцинними перепустками та обмеженнями, що пояснюються епідеміологічною обстановкою. Але, крім того, маніфестанти протестували проти подорожчання життя, зокрема, проти зростання цін на пальне.

До кінця дня МВС нарахувало 149 акцій протесту в усій Франції.

Крім цього, відбулася заборонена владою маніфестація у формі автомобільного "конвою свободи", яка зуміла прорватися в Парижі на Єлисейські поля та вилилася у сутички з поліцією.

 

 

Теги: #обмеження #франція #коронавірус
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