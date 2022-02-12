Глави МЗС України та Данії привітали один одного з річницею відновлення дипломатичних відносин

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод обмінялися привітаннями з нагоди 30-ї річниці відновлення дипломатичних відносин між країнами.

"Сьогодні, 30 років тому, Данія і Україна відновили дипломатичні відносини. Близькі друзі з відмінними дипломатичними відносинами. Сподівався відзначити цей день за більш щасливих обставин. Ми зробимо це пізніше цього року! Данія зобов'язується підтримувати вільну, демократичну та суверенну Україну", - написав Кофод у соцмережі Twitter у суботу.

Кулеба, у свою чергу, наголосив на важливості підтримки Данії для України.

"Шановний Єппе Кофод, щиро вітаю вас із 30-річчям відновлення українсько-данських дипломатичних відносин. Сьогодні ми особливо цінуємо те, що Данія бере активну участь у глобальних зусиллях щодо стримування подальшої російської агресії. Упевнений, що наші двосторонні відносини мають велике майбутнє", - написав міністр у Twitter.