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11:15 12.02.2022

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти телеканалу "НАШ" і компанії "Вітрина ТВ", яка сприяє трансляції російських каналів

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Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти телеканалу "НАШ" і компанії "Вітрина ТВ", яка сприяє трансляції російських каналів

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти телеканалів "НАШ", "Максі-ТВ" і ТОВ "Вітрина ТВ" (Москва, РФ).

Відповідні укази від 11 лютого розміщені на сайті президента України.

Санкції строком на 5 років упроваджуються проти ТОВ "Наш 24" (Київ, Україна), ТОВ "Наш 365" (Київ, Україна), ТОВ "Наша Прага" (Київ, Україна), Demosena Investments Ltd (Лімасол, Кіпр), а також ТОВ "Вітрина ТВ" (Москва, РФ).

Санкції, зокрема, передбачають: блокування активів; обмеження торговельних операцій; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань; анулювання або зупинення ліцензій або інших дозволів; заборону користуватися радіочастотним ресурсом України; заборону передачі технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

Як повідомлялося, 11 лютого в Харкові відбулося виїзне засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про впровадження санкцій проти телеканалів "НАШ" і "Максі-ТВ".

"Упроваджено санкції проти компанії "Наша Прага" ("Максі-ТВ" – ІФ), проти компанії "Наш 24", "Наш 365" (телеканал "НАШ" – ІФ) і компанії, яка безпосередньо є, наскільки ми поінформовані, власником усіх цих компаній, яка розташовується на Кіпрі в м. Лімасолі… Компанія, яка розташовується на Кіпрі, так само потрапила під наші обмежувальні санкції терміном на п'ять років", - розповів Данілов на пресконференції за підсумками засідання РНБО в Харкові.

Крім того, на термін п'ять років упроваджено санкції проти російського товариства з обмеженою відповідальністю "Вітрина ТВ", що ретранслює телеканали, які перебувають під санкціями.

"Щодо санкцій, ТОВ "Вітрина ТВ", зареєстроване в м. Москві… Це компанія, яка постачає послуги для просування компаній, які перебувають під санкціями на території нашої країни, – вона надає послуги з ретрансляції російських телеканалів, що заблоковані на території нашої країни. Санкції видано на термін п'ять років", - розповів Данілов.

На сайті Національної ради з телебачення і радіомовлення зазначено, що ТОВ "Наша Прага" є телемовником із зареєстрованим логотипом "Максі-ТВ" у форматі "Культурно-розважальний. Фільмопоказ". ТОВ "Наш 365" є телемовником із зареєстрованим логотипом "Наш" у форматі "інформаційно-аналітичний".

Теги: #санкції #укази #телеканали
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