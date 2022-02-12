Блінкен запевнив главу МЗС України в американській підтримці

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з главою МЗС України Дмитром Кулебою запевнив, що Київ може розраховувати на підтримку Вашингтона, повідомляє Держдеп.

"Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС України Дмитром Кулебою, щоб підтвердити сильну американську підтримку України в ситуації з дедалі гострішою загрозою", - йдеться у повідомленні американського зовнішньополітичного відомства.

У ньому зазначається, що Блінкен запевнив співрозмовника, що Росія зіткнеться з "швидкими та потужними" наслідками у разі ескалації ситуації навколо України.

Держсекретар повідомив Кулебу і про зусилля, направлені на деескалацію напруженості поблизу України.

Зі свого боку міністр Кулеба написав, що Вашингтон разом із військовою допомогою надасть Києву посилену економічну підтримку.

"Провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорили спільну протидію загрозам з боку РФ. Окрім допомоги безпеки США надасть Україні посилену економічну підтримку. РФ не повинна сумніватися: Україна та її партнери готові до рішучих дій щодо захисту нашої держави", - написав міністр у своєму Тwitter у п'ятницю ввечері.