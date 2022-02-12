12 лютого: Яке сьогодні свято

12 лютого у світі відзначають День науки та гуманізму (День Дарвіна), День дітей-солдат, День шлюбних агенцій, у США – день народження Авраама Лінкольна, а у Вірменії – день святого Саркіса, покровителя закоханих. У Франції відбудеться відкриття Фестивалю лимонів, а в Італії Венеціанського карнавалу. Православна церква в цей день вшановує пам'ять Трьох Святих — Іоана Златоуста, Василія Великого та Григорія Богослова.

День Дарвіна

День Дарвіна або Міжнародний день науки та гуманізму, присвячений дню народження відомого англійського вченого-натураліста, відзначають щорічно 12 лютого. Чарльз Дарвін, основоположник теорії природного відбору, і навіть теорії еволюції і походження людини, був яскравим представником науки 19 століття, а його теорія була розцінена ще за життя вченого як науковий переворот.

Перший український дослідницький ядерний реактор

У Києві в Інституті ядерних досліджень НАН України, 12 лютого 1960 року, відбувся запуск першого вітчизняного дослідницького ядерного реактора ВВР-М. Потужність першого реактора складала 10 МВт. Головною метою створення першого дослідницького реактора було отримання потужного потоку нейтронів, які потім використали для інших експериментів. Окрім того, він виробляє й різноманітні ізотопи, які теж використовуються у різних галузях промисловості та медицини. У 2010 році реактор модернізували: вчені встановили нові сучасні системи управління й захисту, а також нове сховище для відпрацьованого палива. 2015 року він остаточно вичерпав свій експлуатаційний ресурс, але продовжує працювати.

Міжнародний день дітей-солдат

День Червоної Руки відзначається 12 лютого кожного року як день пам'яті дітей-солдат, змушених брати участь у війнах і збройних конфліктах. Цей день – заклик до дій проти практики мобілізації неповнолітніх, на підтримку дітей, позбавлених нормального дитинства через військові конфлікти на батьківщині.

Як відомо, дітей використовують як солдатів не тільки в Конго, Руанді, Уганді, Судані тощо. Понад 17 країн світу офіційно беруть дітей до армії. Так, у 2009 році приблизно 250 тисяч дітей (лише за офіційними даними) перебували на військовій службі, причому третина з них – дівчатка.

День Червоної Руки був вперше відзначений у 2009 році, коли Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах набув чинності. Це сталося саме 12 лютого – протокол був схвалений Генасамблеєю ООН і наразі під ним стоять підписи керівників із понад 100 різних держав.

Собор трьох святих

Собор вселенських вчителів і святителів — соборне свято православної церкви, присвячене пам'яті великих каппадокійців Василя Великого, Григорія Богослова та константинопольського патріарха Іоанна Златоуста, які шануються як вселенські вчителі, чий авторитет має особливу вагу у формуванні догматики. Історія встановлення свята відноситься до правління візантійського імператора Олексія I Комніна, коли в Константинополі точилися суперечки про першість будь-кого з цих Отців церкви. За церковним переказом, у 1084 році до митрополита Євхаїтського Іоанна з'явилися три святителі і наказали встановити спільний день святкування їхньої пам'яті, оскільки усі вони рівні перед Богом.

У цей день:

1918 – У Коростені Мала Рада УНР схвалила Володимирів Тризуб як великий і малий герб Української держави;

1936 – У Києві відкрито першу виставку народного мистецтва України;

1939 – Відбулися перші вибори до сейму Карпатської України;

1941 – Вперше для лікування хворого було успішно застосовано антибіотик пеніцилін;

1950 – У Великій Британії створено Європейський мовний союз – найбільше об'єднання національних мовних організацій у світі;

1961 – Запущено радянську автоматичну міжпланетну станцію "Венера-1", котра стала першим космічним апаратом, що пролетів на близькій відстані від Венери.

Іменини: Василь, Володимир, Григорій, Іван, Іполит, Максим, Пелагея, Петро, ​​Степан, Федір, Феофіл.