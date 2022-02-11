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22:36 11.02.2022

Салліван: Санкції проти РФ упровадять лише у разі її нападу на Україну

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Салліван: Санкції проти РФ упровадять лише у разі її нападу на Україну

Американська адміністрація, як і раніше, виступає за впровадження санкцій проти Росії лише в тому разі, якщо РФ почне напад на Україну, заявив у п'ятницю радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

"Президент вважає, що санкції мають бути націлені на те, щоб чинити стримувальний ефект. І для того, щоб вони працювали та стримували, ми повинні діяти так: якщо Росія починає рух (на Україну – ІФ), то тоді санкції будуть впроваджені", - сказав Салліван.

"Ми вважаємо, що це правильна логіка", – додав він.

Як повідомлялося, деякі конгресмени США наполягають на тому, щоб упровадити частину підготовлених санкцій проти Росії одразу: незалежно від того, чи буде вторгнення в Україну.

 

 

Теги: #сша #росія #санкції #умови
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