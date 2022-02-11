Глава Мін'юсту оцінює як близькі до нуля шанси Коломойського та Боголюбова переглянути програш арбітражу до України на $6 млрд

Оскарження Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим як міноритаріями "Укрнафти" програшу в Стокгольмському арбітражі за ініційованим ними позовом до України на суму понад $6 млрд підтвердить правоту України й поставить крапку в цій справі, впевнений міністр юстиції Денис Малюська.

"Я думаю, що у них шанси близькі до нуля, тому що рішення арбітражу було справді аргументоване і висновки базувалися не на якомусь одному аргументі, а одразу на декількох. Очікуємо, що буде поставлено крапку в цій історії", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Міністр назвав цей апеляційний процес однією з найцікавіших міжнародних справ у поточному році.

Малюська зазначив, що через оскарження рішення арбітражу стало публічним і тепер сторона держави може коментувати його суть.

"Воно цікаве і встановлює певну прецедентну практику. Раніше дивно звучало, що п'ять чи шість років ми судилися, а наприкінці суд просто сказав, що він не має юрисдикції. А насправді, там було дуже багато цікавих юридичних і фактичних обставин, зокрема і вказівки на те, що інвестиція була зроблена корумповано, не була чесною, тож банально не підлягає захисту", – наголосив глава Мін'юсту.

У рішенні арбітражу Littop Enterprises, Bridgemont Ventures і Bordo Management проти України, що є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", зокрема, йдеться про те, що "інвестиції позивачів в Україні, зокрема їхні дії з отримання та збереження управлінського контролю над "Укрнафтою", заплямовані хабарництвом та корупцією й порушують міжнародну публічну політику".

Відповідно до рішення, воно може бути оскаржене в Апеляційному суді Свеа у Стокгольмі.

Позов проти України до Стокгольмського арбітражу міноритарії "Укрнафти" Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited і Bordo Management Limited подали у червні 2015 року. На початку 2018 року стало відомо, що претензії міноритарних акціонерів "Укрнафти" до України збільшились із $4,7 млрд до $5,4 млрд.

На початку лютого 2021 року Малюська повідомив, що арбітраж відмовив Коломойському, Боголюбову та Ігорю Палиці як власникам 40,1% акцій "Укрнафта" у задоволенні їх позову на суму понад $6 млрд плюс відсотки, визнавши відсутність своєї юрисдикції.

Глава Мін'юсту нагадав, що підставами для позову з боку міноритаріїв був відбір НАК "Нафтогаз України" газу "Укрнафти" з ПСГ за встановленою регулятором неринковою ціною для його подальшої реалізації населенню, невиконання АТ "Укртрансгаз" та НАК рішень українських судів щодо повернення цього газу, а також значне підвищення рентної ставки за надрокористування та зниження Верховною Радою кворуму для проведення зборів в акціонерних товариствах.

НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція найбільшої нафтовидобувної компанії країни "Укрнафта", а групі компаній, пов'язаних із колишніми акціонерами ПриватБанку, – майже 42% акцій.